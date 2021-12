FvS und Carmignac haben zwei neue Verkaufsschlager

FvS Multiple Opportunities (WKN: A0M430) vor Carmignac Patrimoine (WKN: A0DPW0) – an dieser Momentaufnahme, die Liste der im freien Vertrieb am häufigsten verkauften Investmentprodukte betreffend, hat sich im Juni nichts geändert. Bei fünf von sechs Maklerpools gehören die zwei langjährigen Erfolgsfonds zu den Top Ten.Auffällig: Während der von Bert Flossbach gemanagte Multiple Opportunities bei Argentos auf Rang 1 steht und bei Netfonds erst unter ferner liefen auftaucht, ist es beim Carmignac Patrimoine von Edouard Carmignac genau andersherum. Nach Beliebtheit über alle befragten Vertriebe aufaddiert ist Flossbachs Vorsprung im Vergleich zu Ende März leicht von 8 auf 5 Punkte zusammengeschmolzen.Neben ihren Top-Sellern können beide Investmenthäuser noch einen weiteren Fonds in den Gesamt-Top-Ten platzieren. Während der FvS Bond Diversifikation (WKN: A1C10W) ausschließlich in Festzinspapiere investiert und dabei auf Euro, US-Dollar, Pfund und Yen lautende Titel konsequent außen vor lässt, überträgt der Carmignac Emerging Patrimoine (WKN: A1H7X0) das beim Ur-Patrimoine verfolgte Konzept auf den Bereich der Schwellenländer – 2012 bislang ausgesprochen erfolgreich.