Gerling Rendite Fonds: 40 Jahre krisenresistent

Krisen und große Herausforderungen für Investoren rund um den Globus hat es in den vergangenen 40 Jahren einige gegeben. So sah sich das Fondsmanagement im Jahr 1973, also nur drei Jahre nach Auflage des Fonds, mit dem Ende von „Bretton Woods“ konfrontiert. Die Jahre 1974 und 1975 waren geprägt von einer nachhaltigen Wirtschaftskrise. Bei vielen Investoren noch in Erinnerung sind der Börsencrash an der Wall Street im Jahr 1987 und die Mexiko-Krise Mitte der 1990er Jahre. Das Platzen der Internet-Blase zu Beginn des neuen Jahrtausends bedeutete für Investoren eine bis dato einmalige Zerreißprobe.Derzeit erleben wir, dass die Weltwirtschaft nach der Finanzmarktkrise 2008 und der sich anschließenden tiefen Rezession allmählich wieder Fahrt aufnimmt. Auch der Gerling Rendite Fonds war von dieser bisher schwersten Krise betroffen. Innerhalb sehr kurzer Zeit hat er sich jedoch vollständig erholt und stand nach kaum 12 Monaten besser da als jemals zuvor. Das Krisenjahr 2009 schloss das rund 600 Millionen Euro starke Flaggschiff des Kölner Investmenthauses mit einem Wertzuwachs von 12,39 Prozent ab.Ein Grund für die sowohl relative als auch absolut gute Performance ist das aktive Management und die rechtzeitige Diversifizierung des Portfolios. „Schon früh und deshalb bei günstigen Börsenkursen haben wir in Unternehmensanleihen guter Emittenten investiert. Die Reduzierung der Risikoaufschläge bei diesen Titeln gegenüber der Bewertung in 2008 lieferte im vergangenen Jahr einen deutlich positiven Beitrag zur überdurchschnittlichen Wertentwicklung des Fonds“, erläutert Christophe Frisch, Abteilungsleiter Investment Strategie & Fondsmanagement Renten.