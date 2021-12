Global Evolution wirbt Schwellenländer-Spezialisten an

Der Neuzugang soll in einer neu eingerichteten Niederlassung in der Schweiz Absolute-Return-Strategien für Schwellenländerwährungen und –anleihen entwickeln. Er wechselt von EM Quest Capital in London, wo er ebenfalls für Anleihen und Währungen in den globalen Schwellenländern verantwortlich war. Zuvor hatte er Positionen als Senior Portfoliomanager bei UBS Asset Management und Deutsche Asset Management.Nagel hat einen Master in Wirtschaft und Erfahrung in der Investment-Industrie seit 1997.