Going Public: Aktueller Qualifikations-Check für Vermittler

Der Deutsche Bundestag wird Ende dieser Woche eine Alte-Hasen-Regelung für Vermittler von Investmentfonds, Geschlossene Fonds und sonstigen Vermögensanlagen beschließen. Dafür müssen Vermittler eine Gewerbeerlaubnis nach Paragraf 34c der Gewerbeordnung seit dem 1. Januar 2006 ununterbrochen vorweisen können. Außerdem müssen sie, wie DAS INVESTMENT.com bereits berichtete , alle Prüfberichte gemäß Paragraf16 MaBV seit 2006 lückenlos nachweisen können.„Die Änderungen in Bezug auf die Alte-Hasen-Regelung berücksichtigt ab sofort die Version 2.0 des erfolgreichen Online-Qualifikationschecks“, so Going Public -Vorstand Wolfgang Kuckertz.Der Online-Qualifikations-Check ist weiterhin kostenlos und ohne Registrierung über unsere Webseite zu erreichen. „Wir empfehlen allen Vermittlern und den bisherigen 2.250 Teilnehmern, diesen Check erneut zu absolvieren und ihre Situation zu checken“, so Kuckertz weiter.Wer Kapitalanlagen – insbesondere Investmentfonds und Geschlossene Fonds – vermittelt, ist von der Regulierung der Kapitalanlagevermittlung betroffen und braucht grundsätzlich eine ausreichende Qualifikation oder eine lange Berufserfahrung für die weitere berufliche Tätigkeit.Nach dem Online-Check wissen die Teilnehmer augenblicklich, ob sie von den Regulierungsvorhaben in punkto Qualifikation betroffen sind. Ist dies der Fall, erhalten die Teilnehmer dieses kostenlosen Angebots gleich eine auf ihre individuelle Situation abgestimmte Qualifikationsempfehlung.„Die Analyse wird stets dem aktuellen Stand des Gesetzgebungsverfahrens angepasst. Wer freiwillig seine E-Mail angibt, wird von uns automatisch bei wichtigen Änderungen informiert. Allen anderen empfehlen wir eine regelmäßige Überprüfung der eigenen Situation, um gegebenenfalls schnell reagieren zu können“, so Kuckertz.Unternehmen können auf Anfrage einen gesonderten Zugang zur Online-Umfrage erhalten, um so schnell einen Überblick über die Qualifikationsanforderungen an die eigenen Vertriebspartner zu erhalten.