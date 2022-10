Teilen

Gleichlauf bei Kryptowährung und Edelmetall Gold und Bitcoin – Wertspeicher für unterschiedliche Bedürfnisse

Das Edelmetall Gold und die Kryptowährung Bitcoin haben sich in den vergangenen Monat erstaunlich ähnlich in ihrem Kurs entwickelt. Kann Bitcoin als Wertspeicher also Gold ersetzen? Nein, meint Krypto-Experte Hartmut Giesen von der Sutor Bank. Denn die beiden Assets erfüllen unterschiedliche Funktionen.