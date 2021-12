Goldman Sachs Asset Management legt Rentenfonds für Schwellenmärkte auf

Der Goldman Sachs Growth and Emerging Markets Debt (EMD) Blend Portfolio legt das Geld hauptsächlich in Staats- und Unternehmensanleihen in den Schwellenländern an. Das Portfolio enthält sowohl auf US-Dollar, als auch auf Lokalwährungen lautende Wertpapiere. Dabei verzichtet das Fondsmanagement auf Leerpositionen.Der neue Fonds wird vom Schwellenmarkt -Rententeam von GSAM verwaltet, das bereits für drei weitere Fonds verantwortlich ist. Der Fonds ist unter anderem in Deutschland und Österreich zum Vertrieb zugelassen.