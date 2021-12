Goldman Sachs China-Expertin wechselt zu Blackrock

Helen Zhu ist neue Chefin für China-Aktien bei Blackrock in Hongkong. Die China Expertin kommt von Goldman Sachs, wo sie Geschäftsleiterin und Chefstrategin für China-Aktien war.Zhu wird an Andrew Swan, Leiter Fundamentalanalyse für Asienaktien, berichten. Swan managt derzeit den BGF Pacific Equity Fonds (WKN: 973868), den er nach dem Austritt des Fondsmanagers Rob Weatherston übernommen hat. Zhu soll den Fonds später im Jahr übernehmen.Vor ihrem Wechsel zu Blackrock arbeitete Zhu acht Jahre bei Goldman Sachs. Bevor sie zur Chefstrategin für China Aktien aufstieg, war sie in der globalen Investmentresearch-Abteilung für Aktien aus dem Telekom- und dem Internetsektortätig.