Redaktion 15.05.2018 Lesedauer: 1 Minute

Goldman Sachs US-Bank will deutsche Privatkunden

Goldman Sachs steigt in Deutschland in das Privatkundengeschäft ein. Das erklärte Europa-Chef Richard Gnodde in einem Interview mit der „Financial Times“ an. Dazu will die US-Bank ihre Online-Plattform Marcus einsetzen.