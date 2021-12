Herzlich Willkommen, Sparer! Riester-Rente zahlt Bonus

Ein Willkommensgruß in Cash. Rund 920.000 Riester-Kunden unter 25 Jahren bekommen jetzt den Berufseinsteigerbonus auf ihren Riester-Vertrag überwiesen. Insgesamt sind es rund 165 Millionen Euro. Hintergrund: Wer seit 2009 in diesem Alter einen neuen Riester-Vertrag abschließt, bekommt neben der regulären Förderung einmalig 200 Euro gutgeschrieben. Insgesamt schießt der Bund heute, am dritten Auszahlungstermin im Jahr 2009, allen Riester-Verträgen 580 Millionen Euro zu. Damit beläuft sich die Gesamtförderung der Riester-Rente auf mittlerweile knapp 6 Milliarden Euro. Derzeit gibt es rund 12,4 Millionen Riester-Sparer.