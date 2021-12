Honorar versus Provision: „Bezeichnungsschutz und bloß keine Mischmodelle“

Wo bleibt das gesetzlich verankerte Berufsbild der Honorarberater?Das hängt in der Ressortabstimmung der beteiligten Bundesministerien – Wirtschaft und Finanz. Wir hoffen unverändert, dass es noch 2010 zu einem gesetzlichen Bezeichnungsschutz kommt. Im Vergleich zur Aufbruchsstimmung Ende 2009 mit den Initiativen aus dem Verbraucherschutzministerium hat sich die Nachrichtenlage zwischenzeitlich leider spürbar beruhigt. Der gesetzliche Bezeichnungsschutz wird voraussichtlich in der Gewerbeordnung verankert. Derzeit werden in den zuständigen Ministerien Finanz und Wirtschaft die Details erarbeitet. Und das dauert eben.Der Serviceprovider VDH GmbH hat einen Formulierungsvorschlag für einen Paragraf 34f für die Gewerbeordnung skizziert. Wie stehen sie dazu?Die BundesInitiative der Honorarberater unterstützt diesen Entwurf, denn er zeigt die wesentlichen Elemente der Honorarberatung bereits auf. Was für uns wichtig ist: Es darf keine Mischformen bei der Honorarberatung geben. Wer sich künftig Honorarberater nennen darf, sollte ausschließlich Beratung gegen Honorar anbieten und keine Provisionen annehmen dürfen.Die breite Vermittlerschaft versucht das Thema Honorarberatung meist mit einem Argument abzubügeln: Transparenz ist entscheidend. Soll heißen: Wenn der Kunde nur weiß, ob Vermittler oder Berater, kann auch innerhalb einer Gesellschaft Honorarberatung oder provisionsgetriebene Beratung erfolgen.Wo liegt Ihrer Sicht nach dabei das Problem?