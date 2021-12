Honorarberater-Konferenzen 2017 Online-Umfrage ermittelt die aktuellen Top-Themen der Finanzberater

Dieter Rauch, Geschäftsführer des Verbund Deutscher Honorarberater (VDH)

Auch in diesem Jahr veranstaltet das IFH Institut für Honorarberatung zwei Honorarberater-Konferenzen. Diese finden statt am 29. Juni und am 30. November. Tagungsort ist wie auch im vergangenen Jahr das Schlosshotel Kassel.

„Das Konferenz-Motto ‚Freiheit für Berater‘ behalten wir bei. Es basiert auf einem neuen Konzept, das wir erstmals bei der Herbst-Konferenz 2016 praktiziert haben und das sich bewährt hat“, erklärt VDH-Geschäftsführer Dieter Rauch.

Weil die kostenlosen Honorarberater-Konferenzen eine begrenzte Anzahl von Teilnehmerplätzen haben, empfehlen die Veranstalter eine zeitnahe Anmeldung. Möglich ist das unter anderem auf der Internetseite der Veranstaltungsreihe.