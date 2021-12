Honorarberatung versus Provisionsvermittlung 6 von 10 Kunden würden Honorar für Finanzberatung zahlen

Was erwarten Kunden von einer Anlageberatung? Schnelle Bearbeitungszeiten und Unabhängigkeit. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie „Servicemonitor Finanzen“, die im Auftrag des Maklerpools Netfonds durchgeführt wurde. Dabei wurden rund 1.000 Bundesbürger befragt.

97 Prozent der Befragten erwarten von einer Anlageberatung Empfehlungen, die auf sie persönlich zugeschnitten sind. Daher wollen 95 Prozent nicht, dass ihr Berater auf Produkte bestimmter Anbieter beschränkt ist. Für diese Unabhängigkeit sind sie auch bereit zu zahlen: 60 Prozent der Umfrageteilnehmer würden ein Honorar für eine unabhängige und kompetente Finanzberatung akzeptieren.

Honorar: ja, Höhe: offen