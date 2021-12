Image-Studie: Deutsche vertrauen keinem Finanzberater

Das schlechteste Image hat der Berufsstand dabei in Portugal – und in Deutschland. In beiden Ländern sprachen lediglich jeweils 16 Prozent der befragten Bürger ihr Vertrauen zu Anlageberatern aus. 79 Prozent der deutschen Studienteilnehmer waren hingegen der Meinung, die Berater hätten „kein“ oder „kaum“ Vertrauen verdient.Das beste Image haben die Berater in Tschechien, Großbritannien und Schweden: Dort sprachen jeweils 41 Prozent ihr Vertrauen zu dieser Berufsgruppe aus. Auf dem zweiten Rang folgt Rumänien mit 39 Prozent, dicht gefolgt von Russland (38 Prozent). Zudem ist Russland auch das einzige Land, wo Finanzberater besseres Ansehen als Polizisten (18 Prozent) genießen, was allerdings angesichts immer wiederkehrender Korruptionsskandale nicht verwundern dürfte.In Deutschland hingegen haben es Polizisten mit 80 Prozent auf Platz fünf der vertrauenswürdigsten Berufsgruppen geschafft. Selbst Gewerkschaftsführer und Journalisten, die europaweit knapp hinter den Finanzvermittlern rangieren, sind in Deutschland beliebter als die Berater.