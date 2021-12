Immobilien Commerz Real setzt neuen Akzent in Frankfurter Skyline

Bis Februar 2014 war das 4.000 Quadratmeter große Baugelände Standort des 112 Meter hohen AfE-Hochhauses, das zur Goethe-Universität gehörte. Nun wird das Areal zum Kulturcampus entwickelt, in dessen süd-östlichem Bereich der Hybridturm entsteht. Letzterer liegt in unmittelbarer Nähe zu Messe, Goethe-Universität, Senckenberg-Museum und Westend.Umgesetzt wird das Bauvorhaben in Kooperation mit dem Initiator des Projektes, der Groß & Partner Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH, welche die Projektrealisation übernimmt. Mit dem Bau des Hochhauses mit 49.700 Quadratmetern Bruttogeschossfläche, für das in Kürze ein Architektenwettbewerb starten wird, soll 2016 begonnen werden. Die Fertigstellung ist für Anfang 2019 geplant.Für die unteren Etagen bis zum 15. Obergeschoss hat die spanische Hotelgruppe Meliá einen langfristigen Mietvertrag für ein 4-Sterne-Hotel abgeschlossen. In den Etagen 16 bis 40 entstehen bis zu 300 Business Apartments mit Panoramablick über Frankfurt, den Taunus und das weitere Rhein-Main-Gebiet.„Mit dieser Transaktion setzen wir unseren strategischen Kurs fort. Durch den Einstieg in einer sehr frühen Phase sichern wir rechtzeitig attraktive Assets für den Fonds und haben deutlich früher an der Wertentstehung teil. Zugleich bauen wir – wie zuletzt mit dem Engagement beim Burstah-Ensemble in Hamburg – unsere Investments im Bereich des urbanen Wohnens weiter aus“, erläutert Dr. Andreas Muschter, Vorsitzender des Vorstands der Commerz Real AG. „Außerdem freuen wir uns, mit diesem Objekt wieder eine buchstäblich herausragende Investition in Frankfurt tätigen zu können.“„Wir investieren für hausInvest in ein erstklassiges Hotel- und Wohnprojekt, das weit über Frankfurt hinaus für Aufsehen sorgen wird. Mit einer Höhe von 140 Metern wird es in der Frankfurter Skyline einen neuen Akzent setzen und einen spektakulären Blick über die Stadt ermöglichen“, sagt Robert Bambach, im Vorstand der Commerz Real AG für Immobilientransaktionen verantwortlich.„Das Hybridhochhaus mit seiner Kombination aus Hotel- und Wohnnutzung besitzt insbesondere durch die Innenstadtlage und die exzellente Verkehrsanbindung ein Alleinstellungsmerkmal. Mit Groß & Partner haben wir einen erfahrenen und höchst professionellen Partner an unserer Seite, der unseren hohen Qualitätsanspruch in jeder Hinsicht teilt.“Mit der Marke Meliá bereichert ein hochwertiges Hotel-Konzept im urban-modernen Stil die Frankfurter Hotel-Landschaft. Neben 291 Zimmern verfügt das Haus über eine Tiefgarage, modernste Konferenz- und Wellness-Ausstattung sowie eine „Sky Bar“ im 15. Obergeschoss. Der Mietvertrag hat eine Laufzeit von 25 Jahren zuzüglich einem Optionsrecht über fünf Jahre.Die bis zu 300 Business Apartments werden nach Fertigstellung zu den begehrtesten der Mainmetropole zählen. Neben einer qualitätsvollen Ausstattung und dem unverbaubaren Panoramaausblick profitieren die Bewohner von der Innenstadtlage und exklusiven Dienstleistungsangeboten des Hotels (z.B. im Wellness-Bereich). Zudem stehen ihnen rund 230 Stellplätze in der Tiefgarage zur Verfügung.