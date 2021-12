Immobilien Digitale Chancen bei der Baufinanzierung

Die Digitalisierung schreitet unaufhaltsam voran. Es gibt kaum Branchen oder Lebensbereiche, die sich durch sie nicht tief greifend verändert haben oder verändern werden. Auch in der Baufinanzierung hat sich diesbezüglich in den vergangenen Jahren viel getan.

Bei der DSL Bank etwa können Kunden nahezu alle für die Kreditentscheidung benötigten Dokumente digital übermitteln. Diese werden durch die Vertriebspartner in Online-Vertriebsplattformen wie Starpool hochgeladen und dann unmittelbar zur Kreditentscheidung an unsere Teams in den DSL-Bank-Niederlassungen zur Verarbeitung weitergeleitet.

Diese Vorgehensweise spart sowohl Zeit als auch Versand-, Papier- und Druckkosten. Auch die Identitätsprüfung kann bereits vollständig digital durchgeführt werden. Mittels Videolegitimation können Kunden die Prüfung unkompliziert und innerhalb weniger Minuten von zu Hause aus erledigen.

Keine Zukunftsmusik mehr

Die Gegenwart zeigt, was in Zukunft alles denkbar ist. Deshalb ist es umso wichtiger, am Ball zu bleiben und die Möglichkeiten der technischen Weiterentwicklung auszuschöpfen. Hier werden wir in naher Zukunft weitere Innovationen sehen, die uns helfen, mehr Neugeschäft zu verarbeiten.

Die DSL Bank arbeitet daran, dass der papierlose Antrag schon bald keine Zukunftsmusik mehr sein wird. Die Rahmenbedingungen dafür hat der Gesetzgeber erst kürzlich geschaffen. Mit der qualifizierten elektronischen Signatur wird der Abschluss einer Baufinanzierung auch vollständig digital möglich sein.

Digitale Technik hilft, die Baufinanzierung in der Antragsphase und während der gesamten Laufzeit effektiver zu gestalten. Davon profitiert zum einen der Vermittler, den wir auf diese Weise mit einer reibungslosen Beantragung unterstützen. Zum anderen können auch wir bei Kreditentscheidungen schneller reagieren und damit mehr Neugeschäft generieren.