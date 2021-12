Immobilienmarkt Verkaufspreise für Häuser in London sinken

Die Immobilien in der britischen Hauptstadt blieben im August fünf Tage länger auf dem Markt als im Mai, vor dem Referendum über den Austritt des Landes aus der Europäischen Union, wie das Londoner Immobilienunternehmen Rightmove am Montag in einem Bericht auf seiner Internetseite mitteilte.Um Käufer zu locken, haben Immobilieneigentümer in Inner-London ihre Preisforderungen gegenüber Juli um 3,6 Prozent gesenkt auf 784.494 Pfund (907.471 Euro). In weiter außerhalb liegenden Bezirken sanken die Preise um 1,5 Prozent. Insgesamt sind die Londoner Immobilienpreise in diesem Jahr um 2,1 Prozent gestiegen - eine der schwächsten Steigerungsraten aller britischen Regionen.Der durchschnittliche Preis in Westminister, wo viele der teuersten britischen Immobilien liegen, war im August mit 1,63 Mio. Pfund fast ein Viertel niedriger als im Vorjahr. Hingegen stiegen die Preise in Waltham Forest, wo es viel Pendlerverkehr gibt, um 14 Prozent auf 475.662 Pfund.„Die Eigentümer der teureren Immobilien tendieren dazu, ihrem Urlaub Vorrang vor dem Verkauf ihrer Immobilien zu geben. Daher zeigen sich in dieser Zeit des Jahres einige Anomalien bei den Durchschnittspreisen in den teuersten Bezirken“, sagte Miles Shipside, Direktor bei Rightmove.Insgesamt sind die britischen Immobilienpreise im August um 1,2 Prozent gesunken. Das liegt im Bereich der durchschnittlichen Sommerflaute in den letzten sechs Jahren. Gegenüber dem Vorjahr sind die Preise jedoch um 4,1 Prozent gestiegen.Rightmove zufolge verstärkte die Sommerflaute die Auswirkungen der Brexit-Entscheidung und einer Nachfrageabschwächung, seit im April eine Steuer auf Immobilienkäufe für Anlagezwecke in Kraft trat.„Es besteht ein Nachfragestau“, sagte Shipside. „Es gibt jede Woche immer noch Hunderttausende von Kaufanfragen. Die jüngste Zinssenkung macht das billige Geld noch billiger und sollte als zusätzlicher Vertrauensschub wirken.“Die Bank von England hatte ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 0,25 Prozent gesenkt, was für sofortige Einsparungen bei Kreditnehmern mit variablen Zinsen sorgte.