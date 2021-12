Immofinanz-Skandal: AWD in Österreich vor Gericht

Der VKI wirft AWD vor, die Aktien der Gesellschaften Immofinanz und Immoeast als Alternative zu sicheren Bankprodukten wie Sparbücher oder Bausparverträge angeboten zu haben. Auf eine Streuung des Vermögens habe man bei AWD in vielen Fällen nicht geachtet, so VKI-Chefjurist Peter Kolba. Beide empfohlenen Aktiengesellschaften stehen im Zentrum eines umfangreichen Wirtschaftskandals, der bis in höchste Wirtschaftskreise reicht.Die österreichischen Verbraucherschützer wollen die Causa aus prozessökonomischen Gründen als Sammelklage abwickeln. Die Rechtmäßigkeit der Sammelklage hat AWD jedoch infrage gestellt. Der zur Swiss-Life-Gruppe gehörende Finanzvertrieb hat die Vorwürfe grundsätzlicher Beratungsfehler stets zurückgewiesen und besteht darauf, alle Fälle einzeln zu prüfen. AWD sprach in österreichischen Medien von einer „Hexenjagd gegen ein renommiertes Unternehmen“, die einer Inquisition gleichkomme und zur Abwanderung von Beratern führe.Kein Wunder, die Causa Immofinanz hat Spuren hinterlassen: Das EBIT für die Region Österreich und Zentral- und Osteuropa war 2008 um knapp 88 Prozent auf 4,2 Millionen Euro gefallen, der Umsatz ging um 30 Prozent auf 114 Millionen Euro zurück. Zum 1. Juni 2009 hatte AWD Österreich zudem den Vorstandschef ausgewechselt. Das Gericht hat am ersten Verhandlungstag noch nicht entscheiden, ob die Sammelklage zulässig ist. Der Richter will darüber voraussichtlich schriftlich befinden. Sollte dies der Fall sein, will VKI eine zweite Teilsammelklage einreichen, bei der es um einen Streitwert von weiteren zwei Millionen Euro geht. AWD zeigte sich mit dem Ausgang der ersten, knapp zweistündigen Verhandlung zufrieden: So muss die Schadenssumme musste aufgrund der zwischenzeitigen Erholung der Aktienkurse um rund ein Drittel reduziert werden. Zudem hat das Gericht festgestellt, dass auch die Anzahl der in der Klage angeführten Anleger zu reduzieren sei, da manche ihre Immofinanz-Aktien nicht von AWD vermittelt bekommen haben.