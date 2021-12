Infinus: „Persönliche Betreuung ist essenziell“

: Was macht ein erfolgreiches Haftungsdach aus?: Ein Haftungsdach bewährt sich nur dann, wenn es nicht den regulatorischen Rahmen bildet, sondern den Berater aktiv auf der Produkt- und Systemseite unterstützt. Wichtig dabei ist eine Infrastruktur auf Höhe der gesetzlichen Rahmenbedingungen, ausgezeichnete und nachhaltige Finanzprodukte und ein Netzwerk mit zielführenden Weiterbildungsangeboten. Wenn dies gegeben ist, kann der Berater ein Qualitätsmerkmal für seine fachliche und persönliche Kompetenz vorweisen.: Wo sehen Sie Ihr Alleinstellungsmerkmal?: Wir sind sehr stark bei festverzinslichen Wertpapieren, die wir exklusiv im Vertrieb haben, sowie im Investmentgeschäft. Darüber hinaus bietet Infinus ein engagiertes Programm an verpflichtenden und freiwilligen Fortbildungen. Zudem legen wir Wert auf eine starke persönliche Betreuung der Vermittler über einen Direktionsmanager, der maximal 100 Kilometer vom angebundenen Partner entfernt ist, für diesen immer zu sprechen ist und auch selbstständig Schulungen durchführt.: Woher kommen Ihre Neuanbindungen?: Zunächst kamen die Anfragen überwiegend aus dem 34d-Bereich der Versicherungsmakler. Nun häufen sich auch die Anfragen von Bankberatern und von 34c-Vermittlern. In der Regel sind das bereits erfahrene Berater, die selbstständig am Markt agieren möchten und einen Partner suchen, der ihnen hochwertige Produkte und vielfältigen Service aus einer Hand bieten kann.: Was sind wichtige Aufnahmekriterien?: Fünf Jahre Erfahrung im 34c-Bereich setzen wir voraus, und wir sehen uns an, wie erfolgreich jemand bislang im Geschäft ist. Feste Umsatzgrenzen haben wir nicht, denn auch das Potenzial eines Beraters spielt eine Rolle. Neben der Fachkompetenz zählt auch die persönliche, sprachliche und emotionale Kompetenz eines Beraters. Wir haben bundesweit mehr als 20 Betreuer, die die Bewerber auf Herz und Nieren prüfen. Wir schließen für jeden Berater eine Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung ab. Bis heute gab es keinen Haftungsfall.: Im Jahr 2010 setzte das Haftungsdach der Infinus knapp 18 Millionen Euro um. Wie ist die Aufteilung bei den Produktklassen?: Der größte Teil – etwa 80 Prozent – entfällt auf Einzelfinanzinstrumente. Rund 20 Prozent sind Investmentfonds und Altersvorsorgegeschäft.: Welche Ziele verfolgen Sie in der nächsten Zeit?: Aktuell haben wir knapp 800 Vermittler im Haftungsdach angebunden. Wir erwarten zu Ende des Geschäftsjahres 2011/12 etwa 950 aktive Partner und einen Umsatz von 22 Millionen Euro.