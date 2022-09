Analyse von HQ Trust So investieren Infrastruktur-Fondsmanager

Kristina Chorna von der Anlagegesellschaft HQ Trust hat analysiert, wie sich Investitionen in Infrastruktur in den vergangenen 20 Jahren verändert haben.

Ihre Analyseergebnisse fasst Chorna so zusammen:

„Grundsätzlich liegt der geografische Fokus der Fondsmanager auf Europa und Nordamerika. Auf diese beiden Regionen entfielen zuletzt zwei Drittel der Investments. Der Anteil Europas hat sich in den vergangenen Jahren spürbar reduziert. Hauptgrund dafür ist die bestehende, breit diversifizierte Infrastruktur. In den USA gibt es außerhalb des Energiebereichs dagegen noch Nachholbedarf. Bei den Sektoren spielen die Core-Industrien Transport & Logistik sowie Versorgung und Soziales immer noch eine große Rolle, im Zuge der Digitalisierung hat der Telekommunikationssektor zuletzt allerdings sehr stark an Bedeutung gewonnen. In den vergangenen 20 Jahren am stärksten zugelegt, haben die Investitionen im Bereich Energie, wo weiterhin eine Verschiebung von den konventionellen zu den erneuerbaren Energiequellen stattfindet.“

