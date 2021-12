Instantnudeln, Kühlschränke, Nobel-Weine: Wie Anleger von Chinas Kaufrausch profitieren können

Zumindest bisher. Denn durch das rasante Wirtschaftswachstum der vergangenen Jahre steigen die Einkommen in China kräftig. Bei einer erwarteten jährlichen Wachstumsrate von 8 bis 10 Prozent wird sich der Durchschnittslohn allein in den kommenden sieben Jahren von rund 4.000 auf 8.000 Dollar verdoppeln, so Berechnungen der Unternehmensberatung McKinsey.Die neue Mittelschicht, die dadurch entsteht, kauft alles von Instantnudeln über Komfort-Güter wie Handys, Fernseher und Autos bis hin zu Luxusgütern wie Diamanten. In chinesischen Supermärkten gibt es riesige Gänge mit Regalen, in denen von oben bis unten nur Instantnudeln zu finden sind.Nudeln in allen Geschmacksrichtungen und allen Verpackungen. So kaufen zum Beispiel wohlhabender gewordenen Fabrikarbeiter heute ihr Essen nun fertig abgepackt und nicht mehr nur Reis und Gemüse. 2010 lag der Absatz an Tütensuppen bei 46 Milliarden Stück, 2020 sollen es 109 Milliarden sein.