Redaktion 03.11.2017 Lesedauer: 1 Minute

Invesco Pan European High Income Paul Read: „Renten-Manager haben einen lausigen Job“

Invesco-Manager Paul Read fürchtet, dass es in nächster Zeit sehr ungemütlich für Anleihebesitzer werden könnte. Wie er im aktuellen Marktumfeld agiert und warum er derzeit lieber in den USA als in Europa oder den Schwellenländern kauft, schildert er auf Boerse Online.de.