Junge Deutsche sehen ihre Rente in Gefahr

Das zeigt eine Umfrage unter 1.005 Bundesbürgern vom Meinungsforschungsinstitut Forsa im Auftrag von AWD. Danach fürchtet knapp ein Drittel der Befragten, ihr Geld statt für die Altersvorsorge für Konsum auszugeben. Ein Viertel dieser Altersgruppe glaubt, nicht genügend Beitragsjahre in der gesetzlichen Rentenversicherung angesammelt zu haben.



Weitere Gründe für die vermutete Rentenlücke im Alter sehen 12 Prozent in einem möglichen Zusammenbruch oder der künftigen Zahlungsunfähigkeit des staatlichen Rentensystems; 3 Prozent sehen die Inflation und ein Prozent die Euro- und Schuldenkrise als ausschlaggebend für die vermutete Not im Alter an.