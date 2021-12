Jupiter legt globalen Anleihefonds auf

Fondsmanager des Jupiter Dynamic Bond (WKN: AOYC40) ist Ariel Bezalel. Beim Managen des Anleihefonds hat er freie Hand und darf festverzinsliche Wertpapiere aus allen Regionen und Rating-Klassen ins Portfolio kaufen. In der Regel will er 60 bis 80 Einzelpositionen halten.Der Schwerpunkt des Fondsmanagers liegt auf der Einzeltitelauswahl und Gesprächen mit Unternehmensmanagern, wenn es sich um Unternehmensanleihen handelt. Bei Staatsanleihen entscheiden Fundamentaldaten. Benchmark ist der Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Index.Die jährliche Verwaltungsgebühr der Publikumstranche beträgt 1,25 Prozent. Basiswährung des Fonds ist der Euro. Wertpapiere, die nicht auf Euro lauten, werden zu rund 80 Prozent in Euro abgesichert. Der Fonds soll vierteljährlich ausschütten. Eine erste Ausschüttung, falls vom Anleger gewünscht, könne bereits am 30. September 2012 erfolgen.