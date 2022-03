Kfz-Versicherung In diesen Bundesländern sind die meisten Cabrios unterwegs

Hamburgs Bürger fahren besonders gerne Cabrio. In keinem anderen Bundesland ist der Anteil von Cabriolets an den versicherten Fahrzeugen größer. Dies ergibt eine aktuelle Analyse der Vergleichsplattform Check24. 4,8 Prozent ihrer Kunden in der Hansestadt fahren mit offenem Verdeck. Ebenfalls viele Cabriolets sind in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz (je 3,8 Prozent) unterwegs.

„Im Osten der Bundesrepublik sind verhältnismäßig wenig Cabrios versichert“, erläutert Rainer Klipp, Geschäftsführer Kfz-Versicherungen bei Check24. In Thüringen (1,8 Prozent), Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Sachsen-Anhalt (je 1,9 Prozent) ist der Cabrio-Anteil an den versicherten Fahrzeugen am geringsten. „Verbraucher entscheiden sich nicht nur aufgrund des Wetters für einen offenen Wagen, er gilt auch bei vielen als Statussymbol.“

Die meisten Cabrios stehen in den Garagen der 50- bis 59-Jährigen. Hier liegt der Anteil bei 5,9 Prozent. Bei den 30- bis 39-Jährigen beträgt er 2,3 Prozent. Klipp hat einen Hinweis, woran das liegen könnte: „Cabrios sind als Familienautos nur bedingt geeignet, gerade auch weil das Verdeck einen großen Teil des Kofferraums einnimmt.“ Insofern verwundere es kaum, dass der Cabrio-Anteil in der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen am niedrigsten ist.