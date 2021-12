Klimaschutz: China macht Ernst

China will den Anteil an erneuerbaren und nuklearen Energien am Gesamtkonsum der Primärenergie massiv ausbauen, um den Anteil fossiler Energien bis 2020 auf 15 Prozent zu senken. Das Land der Mitte will unter anderem Bäume pflanzen und die Waldfläche im Vergleich zu 2005 um 40 Millionen Hektar ausbauen.Der grüne Bewusstseinswandel in den Emerging Markets, allen voran in China, bietet enorme Investmentchancen. Das erkennen auch immer mehr Fondsmanager. Die Zahl der Asset Manager in den Schwellenländern, die nachhaltige Kriterien berücksichtigen, ist in den vergangenen fünf Jahren deutlich gestiegen.