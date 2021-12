Landgericht Hamburg Erstmals Bank wegen Wölbern-Prospekt verurteilt

Als „wichtigen Durchbruch für die Investoren des Wölbern Frankreich 04“, kommentiert Rechtsanwalt Kai-Axel Faulmüller ein Urteil vom 10. Dezember in einem aktuellen Beitrag auf der Internetseite der Kanzlei Hahn Rechtsanwälte . „Das Landgericht Hamburg sieht den Prospekt in drei wesentlichen Punkten für fehlerhaft an.“„Aus den uns bekannten über 400 Beratungen wurden diese Prospektfehler nicht in einem einzigen Beratungsgespräch angesprochen“, Faulmüller weiter. Er geht daher davon aus, „dass die Entscheidungsgründe auf sämtliche Beratungen im Zusammenhang mit der Beteiligung beim Wölbern Frankreich 04 übertragbar sind.“Insgesamt hätten etwa 3.200 Anleger den Fonds über eine Bank oder einen freien Berater gezeichnet. Hahn Rechtsanwälte vertritt in dieser Sache nach eigenen Angaben 350 Mandanten.