Ex-VPV-Vorstand Lars Georg Volkmann geht zu Defino

Lars Georg Volkmann, bis Ende 2020 elf Jahre lang Vertriebsvorstand der VPV Versicherungen, wird Senior Berater beim Defino Institut für Finanznorm. Das gab Defino in einer Mitteilung bekannt.

Volkmann ist an dem Institut auch unternehmerisch beteiligt. Er gehört seit 2017 dem Defino-Kuratorium an und hat die Entstehung der Finanznorm DIN 77230 begleitet. Volkmann führte bei der VPV als erstem Versicherungsunternehmen in Deutschland die DIN 77230 „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ im Vertrieb ein.