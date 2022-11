Sustainable Award in Finance Lebensversicherer schafft Doppelsieg bei Umwelt und Soziales

Die Medien Bankmagazin und Versicherungsmagazin haben gemeinsam mit den Branchenanalysten von Analysehaus Morgen & Morgen (M&M) jetzt zum dritten Mal in Folge den Sustainable Award in Finance (SAF) vergeben. Diesen Preis gibt es für „innovative Finanzprodukte, deren Nachhaltigkeitsausrichtung wirksam, nachvollziehbar und messbar ist“. Aktuell zeichnet die Fachjury lediglich drei Produkte von zwei Unternehmen in den Kategorien Umwelt und Soziales aus.

Denn bei den Verbrauchern herrsche oft große Unsicherheit, ob die Anbieter grüner Finanzprodukte ihre Versprechen auch halten werden. „Entsprechend zurückhaltend erscheint derzeit der Green-Finance-Markt“, erklärt Jury-Mitglied Christian Kemper, Chefredakteur bei Springer Fachmedien Wiesbaden. „So reichten diesmal deutlich weniger Banken, Sparkassen, Versicherer und Investmentgesellschaften ihre nachhaltigen Finanzprodukte zum Sustainable Award in Finance ein.“

Zum Vergleich: In den vergangenen Jahren wurden noch rund 50 Produkte bewertet und 19 davon mit entsprechenden Urkunden ausgezeichnet. Doch im dritten SAF-Jahr haben sich gerade einmal fünf Anbieter mit sechs Produkten beworben. Drei davon tragen nun die diesjährige Auszeichnung als Qualitätssiegel. Der Versicherer die Bayerische wurde für gleich zwei seiner Fondspolicen in den Kategorien Umwelt und Soziales prämiert: Pangaea Life Invest sowie Pangaea Life baV Invest.

Nachhaltige Marke der Versicherungsgruppe die Bayerische

„Dass die Jury nicht nur die ökologische, sondern auch die soziale Nachhaltigkeit unserer Produkte auszeichnet zeigt, dass wir bei der Produktgestaltung eine ganzheitlich nachhaltige Philosophie verfolgen, die Mensch und Planeten gleichermaßen in den Mittelpunkt unseres Tuns rückt”, sagt Daniel Regensburger. Er ist Geschäftsführer der Pangaea Life, die vor fünf Jahren als nachhaltige Marke der Versicherungsgruppe aus München gegründet wurde.

Hinter der Marke stehen zwei Fonds, die in konkrete Sachwerte aus den Bereichen erneuerbare Energien (Blue Energy) und nachhaltige Wohnimmobilien (Blue Living) investieren. Beide Fonds investieren ausschließlich in Anlagen, die ökologischen, sozialen und ethischen Standards entsprechen. Das Produkt Pangaea Life Invest bietet eine private Altersvorsorge auf Basis beider Fonds, um eine stabile Wertentwicklung mit einer auskömmlichen Rendite zu vereinen.

Die betriebliche Altersvorsorge bAV Invest ist als ein sogenannter dynamischer Zweitopf-Hybrid aufgebaut: Der Fondsanteil fließt auch bei den bAV-Kunden in die beiden nachhaltigen Sachwerte-Fonds der Pangaea Life. Zudem bietet das Produkt weitere Nachhaltigkeitsbausteine. Hierzu zählt unter anderem der Zugang zur Corporate-Volunteering Plattform Lets, über die sich Mitarbeitende ehrenamtlich für soziale Projekte engagieren können.

Als zweiter Preisträger in der Kategorie Soziales wurde die Berlin Hyp für ihr Social Bond Programm ausgezeichnet. „Durch die soziale Taxonomie, die derzeit von der Europäischen Kommission ausgearbeitet wird, rückt das ‚Social‘ mehr in den Fokus der Unternehmen. Wir sind gespannt auf die Umsetzung und freuen uns auf die neuen Impulse im Rahmen des SAF 2023“, sagt Pascal Schiffels, Geschäftsführer des an dem Award beteiligten Analysehauses M&M.