Redaktion 13.04.2016 Lesedauer: 1 Minute

Lebensversicherung Debeka unternimmt volle Kehrtwende bei der Altersvorsorge

Der Traditionsversicherer Debeka aus Koblenz vollzieht einen Richtungswechsel in seiner Produktwelt. Statt der klassischen Lebensversicherung will das Unternehmen künftig überwiegend kapitalmarktnahe Vorsorgeprodukte verkaufen. Wie sich der Versicherer neu aufstellt, zeigte sich gestern auf einer MCC-Fachtagung in Köln.