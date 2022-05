22 Fragen an Arnaud Brillois „Leidenschaft ist immer schön“

Ihre erste prägende Erfahrung zum Thema Geld?

Da war ich noch ein Kind. Ich musste mir das Geld einteilen, das mir meine Großeltern für die Sommerferien gegeben hatten. In der Regel habe ich alles für Comics ausgegeben

Wären Sie nicht Fondsmanager geworden, wären Sie heute …

Ich kann mir nicht vorstellen, etwas anderes zu tun. Ich bin genau da, wo ich sein soll

Haben Sie ein berufliches Vorbild?

Nein

Welche andere Persönlichkeit imponiert Ihnen?

Menschen, die lieben, was sie tun, faszinieren mich. Leidenschaft ist immer schön

Welches Buch sollte jeder Fondsmanager gelesen haben?

„Das Geld“ von Émile Zola

Wie motivieren Sie sich, wenn Sie mit Ihrem Fonds einmal hinter der Konkurrenz zurückbleiben?

Das Verständnis der Umstände hilft mir, mich immer wieder aufs Neue zu motivieren

Und die Belohnung, wenn Sie alle anderen abgehängt haben?

Es gibt keine Belohnung. Ich denke immer an das, was morgen kommt. Ich ruhe mich nicht auf meinen Lorbeeren aus, sondern schaue stets in die Zukunft

Ihr bislang schönstes Erlebnis als Fondsmanager?

Mein Umzug nach New York

Welchem verpassten Investment trauern Sie noch heute nach?

Keine Rückzieher, kein Was-wäre-wenn – das ist meine Regel

Worüber haben Sie sich in jüngster Zeit so richtig geärgert?

Als meine Frau wollte, dass ich einen Salat statt einer Pizza nehme

Und wem würden Sie gern einmal gehörig die Meinung sagen?

Das wissen die betreffenden Personen bereits