Marktneutrale Strategien Marc Decker neu im Xaia-Portfoliomanagement

Das neue Mitglied im Portfoliomanagement-Team der Xaia Investment verfügt über 16 Jahre Erfahrung im Portfoliomanagement: Marc Decker war zuletzt Mitgründer und Vorstand beim Multi-Asset-Haus Skalis in Unterschleißheim. Davor war der Absolvent der Frankfurt School of Finance and Management knapp sechs Jahre lang als Senior-Portfoliomanager bei der Meag und weitere sechs Jahre im Portfoliomanagement der DWS tätig.

Als spezialisierte Fondsboutique ist Xaia in erster Linie auf marktneutrale und risikoreduzierte Strategien fokussiert. Dabei werden alle zur Verfügung stehenden Finanzinstrumente eingesetzt, um Markt- und Ausfallrisiken so weit wie möglich zu eliminieren. Von den vier Xaia-Publikumsfonds ist derzeit lediglich der XAIA Credit Curve Carry (ISIN: LU1174032117) für neue Anlegergelder offen.