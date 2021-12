Maxpool und Top Ten gründen neue Gesellschaft Maxinvest

Geschäftsführer der neu gegründeten Maxinvest ist der Gründer und frühere Maxpool -Chef Carsten Möller. „Durch Top Ten als Partner in dieser Gesellschaft haben wir den Vermittlern Zugriff auf die aus unserer Sicht derzeit beste Abwicklungsplattform auf dem deutschen Markt ermöglicht“, so Möller.Maxpool hat bislang seinen Schwerpunkt eher im Versicherungs- und Vorsorgebereich. Nun sollen die angeschlossenen Makler auch im Segment der professionellen Kapitalanlagen ein breites Angebot erhalten.Neben dem technologischen Angebot, um die Kundenberatung und -verwaltung zu unterstützen, verfügt Maxinvest auch über den Zugang zu allen Investmentgesellschaften, Fondsplattformen sowie geschlossenen Beteiligungen.Maxpool stellt das neue Angebot auf seiner kommenden Roadshow-Tour, der „Maxpool-Kapitalanlage-Tour 2011“, vor. Die Termine: 5. Oktober in Hamburg, 6. Oktober in Berlin, 11. Oktober in München, 12. Oktober in Stuttgart und 13. Oktober in Leverkusen.Ab 5. Oktober wird die Website der Maxinvest unter www.maxinvestgmbh.de freigeschaltet.