Mega-Perfomance: Pioneer-Fonds knackt Millionen-Marke

Sie managen die ältesten Fonds Deutschlands

Weitere Fonds-Saurier mit einer kumulierten Performance von mindestens 2.000 Prozent, finden Sie in unserer Der Fonds war zunächst nur in Amerika erhältlich, bis er 1969 auch in Deutschland zum Vertrieb zugelassen wurde. Während es in den USA bereits vor 1930 acht Investmentfonds gab und bis 1940 noch mehr als 30 weitere dazu kamen, kam der erste in Deutschland zugelassene Fonds erst 1950 auf den Markt. Mit dem “Fonds für deutsche Aktien” – kurz Fondak – startete die erst im Jahr zuvor gegründete ADIG (Allgemeine Deutsche Investmentgesellschaft) am 30. Oktober 1950 die Geschichte der deutschen Publikumsfonds. Bis heute legte das Produkt, das mittlerweile von der Allianz Global Investors verwaltet wird, sagenhafte 48.256,7 Prozent zu.Weitere Fonds-Saurier mit einer kumulierten Performance von mindestens 2.000 Prozent, finden Sie in unserer Bildstrecke.



1.073.300,43 Prozent – das ist die kumulierte Wertsteigerung, die der Pioneer Fund in den 83 Jahren seit seiner Auflegung am 13. Februar 1928 hingelegt hat. Nach Angaben von Lipper und Morningstar ist das die höchste kumulierte Performance in der gesamten Fondsindustrie.Mit anderen Worten: Hätte ein Anleger vor 83 Jahren für 1.000 US-Dollar Fondsanteile gekauft und alle Dividenden und Kapitalerträge wieder in den Fonds angelegt, so hätten sich er oder seine Erben am 31. Dezember 2010 über insgesamt 10,73 Millionen Dollar freuen können. (Datenquelle Morningstar). Hätte er das Geld stattdessen in den US-Aktienindex S & P 500 angelegt, so wären aus dieser Summe im selben Zeitraum 1,9 Millionen Dollar geworden.