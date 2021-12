Mehr Kundenbetreuung: max.xs stockt auf

Richlick bringt Erfahrung im Produktmanagement und in der Produktentwicklung von Investmentfonds mit. Zuvor arbeitete Richlick bei Invesco Asset Management Deutschland, sie führte dort insbesondere Konkurrenzanalysen im Bereich Investment Consulting durch.Anschließend wechselte sie zu Credit Suisse Deutschland, wo sie im Produktmanagement für die Betreuung der bestehenden Produkte sowie für Produktneuentwicklungen zuständig war. Dieses Wissen will sie in der Kundenbetreuung einsetzen.Die 30-Jährige Richlick berichtet an Vertriebschef Rainer Ottemann und Oliver Roll, der das Portfolio Management und institutionelle Geschäft betreut.