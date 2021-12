Miete, Versicherung, Finanzplan Das rät DVAG Studienanfängern auf Wohnungssuche

Schulabgänger sollten beim Start in ein selbstständiges Leben immer auch ihre finanziellen Möglichkeiten vor Augen haben, rät die Deutsche Vermögensberatung DVAG. Die Kosten für die erste Wohnung beschränkten sich nicht auf die Miete, sondern umfassten auch Nebenkosten, Strom, Internet und Telefon, Rundfunkgebühren und Versicherungen.Die Warmmiete inklusive aller Nebenkosten solle ein Drittel der Einkünfte des jungen Erwachsenen nicht überschreiten, gibt die DVAG als Richtwert. Unerlässlich sei eine Hausratsversicherung, die Schäden am Inventar durch Feuer, Leitungswasser, Einbruch oder Vandalismus abdeckt.Um einen Überblick über die eigenen Ausgaben zu gewinnen und sich finanziell nicht zu übernehmen, sei ein Finanzplan empfehlenswert. In diesem sollten alle Kosten von Miete über Einkäufe bis hin zu Kneipen- und Kinobesuchen erfasst werden. Junge Erwachsene könnten dafür auch Smartphone-Apps wie „Meine Finanzen“ oder „Haushaltsbuch Money Control“ nutzen, raten die DVAG-Experten.