Mit diesen Versicherern sind Kunden zufrieden

In der Kundenbewertung kommt der Versicherer aus Koblenz auf die Schulnote 1,80. Auf den Rängen zwei und drei folgen die Württembergische (Schulnote 1,93) und die R+V Versicherung (Schulnote 1,95). Deutlich zurückhaltender zeigen sich die Kunden mit ihrem Lob bei der AachenMünchener. Vollste Zufriedenheit besteht hier nur bei 14 Prozent der Versicherungsnehmer.

Axa kommt auf 19 Prozent und die Allianz auf 27 Prozent. Das ergab die Studie „Wie Versicherungen in Vertrauensbildung investieren sollten", des IMWF Institut- für Management und Wirtschaftsforschung Um die Zufriedenheit der eigenen Kunden zu verbessern, gibt die Studie den Chefetagen konkrete Handlungsempfehlungen. So sollten sich Versicherer zunächst dem Beschwerdemanagement widmen. Denn die Studie zeige, dass gute Erfahrungen im Beschwerdefall überdurchschnittlich stark zur Kundenbindung beitragen.Ebenfalls besonders positiv fallen ein sympathisches Image und bedarfsgerechte Angebote ins Gewicht. Knapp 50 Prozent der Befragten bewerten diese Kriterien als wichtig. Auf die Größe oder Bekanntheit des eigenen Hauses allein können sich die Versicherer dagegen nicht verlassen. Nicht einmal jeder fünfte Versicherungskunde gab an, dass diese Merkmale eine Bindung an das Unternehmen signifikant beeinflusst.