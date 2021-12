private banking kongress München 2017 Alle Bilder der Vorträge und Roundtables

Insgesamt 281 Gäste aus dem deutschsprachigen Wealth Management nahmen am diesjährigen private banking kongress teil. Darunter waren 179 Investoren - davon 157 aus dem semiinstitutionellen Bereich.

26 Partner aus den Bereichen Asset Management, Hedgefonds, Fintech, Stiftungen und IT berichteten in 22 Vorträgen über neue Trends an den Kapitalmärkten und spezielle Lösungen für vermögende Kunden. Zudem nahmen die Gäste aus Family Offices, dem Private Banking, Vermögensverwaltungen, Stiftungen, Versorgungswerken und dem Dachfonds-Management an mehreren Roundtables teil.

Veranstaltungshinweis: Der zwölfte private banking kongress findet am 14. und 15. September in Hamburg statt. Weitere Informationen finden Sie auf www.private-banking-kongress.de