Natixis hoch fünf

Die Vermögensverwaltung Natixis Global Asset Management verstärkt ihr Nord-Europa-Verkaufs-und-Marketing-Team mit fünf neuen Mitarbeitern.Vincent Kroft wird neuer Direktor für Großhandel in den Niederlanden. Er bringt 20 Jahre Erfahrung mit und war zuvor für BNP Paribas tätig.Als neue Verkaufsmanagerin fängt Emilie Autissier in der Schweiz an. Sie war zuvor Marketingchefin bei der Palaedino Gruppe. Davor war sie bei ML Capital Asset Management tätig.Zusätzlich verstärkt Natixis sein Verkaufs- und Support-Team mit Dominika Bartosiewicz für die Frankfurter Filiale, Chabeli de Korn für das Büro in Amsterdam und Adriana Pérez Ramboux für das Büro in der Schweiz.