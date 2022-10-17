Personalie Natixis holt Marija Milovanovic ins Wholesale-Team
Seit Oktober arbeitet Marija Milovanovic als Kunden- und Marktanalystin im Wholesale-Team von Natixis Investment Managers in Frankfurt. Das teilt die Anlagegesellschaft mit.
Milovanovic hat bereits Berufserfahrung in der Finanzbranche gesammelt und war beim Bankhaus Metzler und der Kreissparkasse Groß-Gerau tätig. Sie hat Internationale Finanzen an der Frankfurt University of Applied Sciences studiert.
Patrick Sobotta, Leiter des Wholesale-Vertriebs von Natixis Investment Managers in Zentral- und Osteuropa, kommentiert die Personalie: „Wir freuen uns sehr, Marija an Bord zu haben. Dies gibt uns die Möglichkeit, gezielt auf das stark gestiegene Kundeninteresse zu reagieren und den Kontakt mit unseren Investoren weiter auszubauen.“
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