Neuflize kommt nach Deutschland

Neuflize OBC Investissements, eine Tochtergesellschaft der ABN Amro, startet in Deutschland den NOBC Europe Convertible (ISIN: FR0010281477) und den NOBC Monde Convertible (ISIN: FR001027315). „Wandelanleihen bieten ähnliche Renditen wie Aktien, allerdings bei einem deutlich geringeren Risiko“, sagt Luc Varenne, Fondsmanager bei Neuflize seit Auflegung der Fonds 1997.Wie der Name verrät, kauft Varenne für den NOBC Europe Convertible schwerpunktmäßig Wandelanleihen in Europa. Der Kurs des Fonds stieg in den letzten drei Jahren um knapp 17 Prozent. Der weltweite NOBC Monde Convertible entwickelte sich im gleichen Zeitraum ähnlich (rund 18 Prozent).Ansprechpartner in Deutschland ist Accelerando Associates Info: Wandelanleihen räumen dem Anleger das Recht ein, sie während einer bestimmten Frist in Aktien des jeweiligen Unternehmens zu tauschen. Sie bieten meist eine niedrigere Verzinsung als klassische Unternehmensanleihen, doch zugleich die Chance auf eine Teilhabe an Kursgewinnen, wenn der Aktienkurs steigt. Sinkt er, verzichtet der Anleger auf sein Wandlungsrecht und profitiert weiterhin von den Zinsen der Anleihe.