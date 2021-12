Nürnberger überarbeitet Krankenversicherungstarife

So werden bei der Tarifserie Top Leistungen nun bis zu den Höchstsätzen der Gebührenordnungen für Ärzte und Zahnärzte erstattet. Zuvor war die Erstattung auf den 2,3-fachen Satz beschränkt, jetzt gilt der 3,5-fache Satz. Außerdem ersetzt die Nürnberger alle im Gebührenverzeichnis für Heilpraktiker aufgeführten Leistungen bis zum Höchstsatz. Bisher mussten Kunden die Differenz über einen Zusatzbaustein absichern.Bei einer ambulanten Psychotherapie werden ab sofort bis zu 50 Sitzungen pro Jahr erstattet. Die Selbstbehalte für Kinder und Jugendliche sind nun nur noch halb so hoch wie die für Erwachsene.Im neuen Premiumergänzungstarif (PEG) hat die Nürnberger Merkmale gebündelt, die bisher in mehreren Tarifen enthalten waren. Er sieht unter anderem Leistungen für Zahnersatz, Sehhilfen und Heilpraktikerbehandlung vor, ersetzt die Krankenhauszuzahlung und beinhaltet einen Auslandsschutz.Neugeordnet wurden die stationären Zusatztarife. S1 und S2 heißen jetzt die Angebote für Kunden in der Krankenvollversicherung. Die Tarife SG1 und SG2 richten sich an gesetzlich Versicherte, die eine Unterbringung im Ein- oder Zweibettzimmer im Krankenhaus und Chefarztbehandlung möchten.Weitere Neuerung: Der Rechnungszins für die Unisex-Tarife der Nürnberger liegt jetzt bei 2,75 statt bei 3.5 Prozent. Damit folgt die Gesellschaft wie viele Mitbewerber einer Empfehlung der Deutschen Aktuarvereinigung. Welche Folgen die Absenkung haben kann, lesen Sie hier