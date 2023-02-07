Analyse von brokervergleich.de So schlagen sich Robo-Advisor

Das Online-Portal brokervergleich.de hat eine Analyse der Robo-Advisor-Performance im vergangenen Jahr durchgeführt. Hier kommen die Ergebnisse.

Firmengebäude der Comdirect: Der Robo-Advisor der Direktbank erzielte im Test des Online-Portals brokervergleich.de das beste Ergebnis.

2022 war ein schlechtes Jahr für Anleger. Wie hielten sich in dieser Zeit die Robo-Advisor? Im Echtgeld-Test von brokervergleich.de erzielten die 25 beobachteten Anbieter ein Minus zwischen -6,2 und -28,8 Prozent.

Im Durchschnitt lag das Minus bei 13,0 Prozent. Das beste Ergebnis erzielte Cominvest mit -6,2 Prozent. Auf dem zweiten Platz rangierte Gerd Kommer Kapital mit -9,6 Prozent, knapp vor Minveo mit -9,7 Prozent und Smavesto mit -9,8 Prozent.

Robo-Advisor Performance in %¹ Maximaler Verlust in %² Rendite-Risiko-Verhältnis³ Aktivitäten⁴ Rebalancing/Umschichtungen⁵ Bewegtes Depotvolumen in %⁶ Cominvest -6,2 9,7 -0,6 24 6 290,0 Gerd Kommer Capital -9,6 10,8 -0,9 7 1 13,8 Minveo -9,7 9,7 -1 31 10 525,7 Smavesto -9,8 12,2 -0,8 43 6 492,8 Visualvest -10,2 10,7 -1 39 4 45,9 Quirion -10,6 11,4 -0,9 24 1 53,9 Ginmon -10,7 10,9 -1 40 3 34,4 Solidvest -10,7 10,7 -1 714 12 198,8 Growney -11,5 12,1 -1 31 2 86,6 Whitebog -11,6 14,7 -0,8 341 8 91,7 Bevestor -12,0 13,9 -0,9 34 2 49,1 Oskar -12,0 13,0 -0,9 7 2 5,1 Deutsche Bank -12,2 12,7 -1 36 4 35,0 Wevest -12,5 12,5 -1 79 3 139,1 Zeedin -12,6 15,3 -0,8 33 8 85,4 Targo Bank -13,2 15,5 -0,9 67 9 192,3 Weltsparen -14,1 14,7 -1 8 1 2,8 Fintego -14,2 14,2 -1 27 5 421,7 Investify -14,3 14,9 -1 18 1 7,1 Scalable Capital -14,3 15,4 -0,9 5 2 15,7 Peningar -15,0 15,9 -0,9 84 3 118,3 Vividam -15,9 15,9 -1 1 0 0,0 Warburg Navigator -16,2 17,0 -1 46 10 150,3 Fidelity International -16,8 20,6 -0,8 134 11 80,8 Estably -28,8 28,8 -1 53 8 52,3

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Quelle: brokervergleich.de; Zeitraum: 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022; Sortierkriterium: Performance (absteigend)

¹ Nach Abzug anfallender Gebühren und Steuern

² Im Betrachtungszeitraum auf Basis der Monatswerte im Depot

³ Je höher die Zahl, desto besser ist das Rendite-Risiko-Verhältnis eines Investments

⁴ Käufe und Verkäufe von Depotbestandteilen unter Einschluss von Aktivitäten, die im Rahmen von Rebalancing-Maßnahmen oder allgemeinen Portfolioumschichtungen durchgeführt wurden. Anteilsverkäufe, die eindeutig ausschließlich zum Zweck der Gebührenerhebung beziehungsweise zum Saldenausgleich durchgeführt wurden, sind ausgeschlossen

⁵ Umfasst Rebalancing-Maßnahmen oder allgemeine Portfolioumschichtungen, bei denen in der Monatsbetrachtung mehr als ein Prozent des Depotwertes bewegt wurden

⁶ Das im Betrachtungszeitraum bewegte Volumen in Prozent ergibt sich aus dem Verhältnis der Summe der durchgeführten Käufe und Verkäufe zum durchschnittlichen Depotwert