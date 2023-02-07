Analyse von brokervergleich.de So schlagen sich Robo-Advisor

2022 war ein schlechtes Jahr für Anleger. Wie hielten sich in dieser Zeit die Robo-Advisor? Im Echtgeld-Test von brokervergleich.de erzielten die 25 beobachteten Anbieter ein Minus zwischen -6,2 und -28,8 Prozent.

Im Durchschnitt lag das Minus bei 13,0 Prozent. Das beste Ergebnis erzielte Cominvest mit -6,2 Prozent. Auf dem zweiten Platz rangierte Gerd Kommer Kapital mit -9,6 Prozent, knapp vor Minveo mit -9,7 Prozent und Smavesto mit -9,8 Prozent.

Robo-Advisor Performance in %¹ Maximaler Verlust in %² Rendite-Risiko-Verhältnis³ Aktivitäten⁴ Rebalancing/Umschichtungen⁵ Bewegtes Depotvolumen in %⁶
Cominvest -6,2 9,7 -0,6 24 6 290,0
Gerd Kommer Capital -9,6 10,8 -0,9 7 1 13,8
Minveo -9,7 9,7 -1 31 10 525,7
Smavesto -9,8 12,2 -0,8 43 6 492,8
Visualvest -10,2 10,7 -1 39 4 45,9
Quirion -10,6 11,4 -0,9 24 1 53,9
Ginmon -10,7 10,9 -1 40 3 34,4
Solidvest -10,7 10,7 -1 714 12 198,8
Growney -11,5 12,1 -1 31 2 86,6
Whitebog -11,6 14,7 -0,8 341 8 91,7
Bevestor -12,0 13,9 -0,9 34 2 49,1
Oskar -12,0 13,0 -0,9 7 2 5,1
Deutsche Bank -12,2 12,7 -1 36 4 35,0
Wevest -12,5 12,5 -1 79 3 139,1
Zeedin -12,6 15,3 -0,8 33 8 85,4
Targo Bank -13,2 15,5 -0,9 67 9 192,3
Weltsparen -14,1 14,7 -1 8 1 2,8
Fintego -14,2 14,2 -1 27 5 421,7
Investify -14,3 14,9 -1 18 1 7,1
Scalable Capital -14,3 15,4 -0,9 5 2 15,7
Peningar -15,0 15,9 -0,9 84 3 118,3
Vividam -15,9 15,9 -1 1 0 0,0
Warburg Navigator -16,2 17,0 -1 46 10 150,3
Fidelity International -16,8 20,6 -0,8 134 11 80,8
Estably -28,8 28,8 -1 53 8 52,3

Quelle: brokervergleich.de; Zeitraum: 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022; Sortierkriterium: Performance (absteigend)

¹ Nach Abzug anfallender Gebühren und Steuern
² Im Betrachtungszeitraum auf Basis der Monatswerte im Depot
³ Je höher die Zahl, desto besser ist das Rendite-Risiko-Verhältnis eines Investments
⁴ Käufe und Verkäufe von Depotbestandteilen unter Einschluss von Aktivitäten, die im Rahmen von Rebalancing-Maßnahmen oder allgemeinen Portfolioumschichtungen durchgeführt wurden. Anteilsverkäufe, die eindeutig ausschließlich zum Zweck der Gebührenerhebung beziehungsweise zum Saldenausgleich durchgeführt wurden, sind ausgeschlossen
⁵ Umfasst Rebalancing-Maßnahmen oder allgemeine Portfolioumschichtungen, bei denen in der Monatsbetrachtung mehr als ein Prozent des Depotwertes bewegt wurden
⁶ Das im Betrachtungszeitraum bewegte Volumen in Prozent ergibt sich aus dem Verhältnis der Summe der durchgeführten Käufe und Verkäufe zum durchschnittlichen Depotwert