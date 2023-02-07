Analyse von brokervergleich.de So schlagen sich Robo-Advisor

Diese Performance zeigen Robo-Advisor
2022 war ein schlechtes Jahr für Anleger. Wie hielten sich in dieser Zeit die Robo-Advisor? Im Echtgeld-Test von brokervergleich.de erzielten die 25 beobachteten Anbieter ein Minus zwischen -6,2 und -28,8 Prozent.
Im Durchschnitt lag das Minus bei 13,0 Prozent. Das beste Ergebnis erzielte Cominvest mit -6,2 Prozent. Auf dem zweiten Platz rangierte Gerd Kommer Kapital mit -9,6 Prozent, knapp vor Minveo mit -9,7 Prozent und Smavesto mit -9,8 Prozent.
|Robo-Advisor
|Performance in %¹
|Maximaler Verlust in %²
|Rendite-Risiko-Verhältnis³
|Aktivitäten⁴
|Rebalancing/Umschichtungen⁵
|Bewegtes Depotvolumen in %⁶
|Cominvest
|-6,2
|9,7
|-0,6
|24
|6
|290,0
|Gerd Kommer Capital
|-9,6
|10,8
|-0,9
|7
|1
|13,8
|Minveo
|-9,7
|9,7
|-1
|31
|10
|525,7
|Smavesto
|-9,8
|12,2
|-0,8
|43
|6
|492,8
|Visualvest
|-10,2
|10,7
|-1
|39
|4
|45,9
|Quirion
|-10,6
|11,4
|-0,9
|24
|1
|53,9
|Ginmon
|-10,7
|10,9
|-1
|40
|3
|34,4
|Solidvest
|-10,7
|10,7
|-1
|714
|12
|198,8
|Growney
|-11,5
|12,1
|-1
|31
|2
|86,6
|Whitebog
|-11,6
|14,7
|-0,8
|341
|8
|91,7
|Bevestor
|-12,0
|13,9
|-0,9
|34
|2
|49,1
|Oskar
|-12,0
|13,0
|-0,9
|7
|2
|5,1
|Deutsche Bank
|-12,2
|12,7
|-1
|36
|4
|35,0
|Wevest
|-12,5
|12,5
|-1
|79
|3
|139,1
|Zeedin
|-12,6
|15,3
|-0,8
|33
|8
|85,4
|Targo Bank
|-13,2
|15,5
|-0,9
|67
|9
|192,3
|Weltsparen
|-14,1
|14,7
|-1
|8
|1
|2,8
|Fintego
|-14,2
|14,2
|-1
|27
|5
|421,7
|Investify
|-14,3
|14,9
|-1
|18
|1
|7,1
|Scalable Capital
|-14,3
|15,4
|-0,9
|5
|2
|15,7
|Peningar
|-15,0
|15,9
|-0,9
|84
|3
|118,3
|Vividam
|-15,9
|15,9
|-1
|1
|0
|0,0
|Warburg Navigator
|-16,2
|17,0
|-1
|46
|10
|150,3
|Fidelity International
|-16,8
|20,6
|-0,8
|134
|11
|80,8
|Estably
|-28,8
|28,8
|-1
|53
|8
|52,3
Quelle: brokervergleich.de; Zeitraum: 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022; Sortierkriterium: Performance (absteigend)
¹ Nach Abzug anfallender Gebühren und Steuern
² Im Betrachtungszeitraum auf Basis der Monatswerte im Depot
³ Je höher die Zahl, desto besser ist das Rendite-Risiko-Verhältnis eines Investments
⁴ Käufe und Verkäufe von Depotbestandteilen unter Einschluss von Aktivitäten, die im Rahmen von Rebalancing-Maßnahmen oder allgemeinen Portfolioumschichtungen durchgeführt wurden. Anteilsverkäufe, die eindeutig ausschließlich zum Zweck der Gebührenerhebung beziehungsweise zum Saldenausgleich durchgeführt wurden, sind ausgeschlossen
⁵ Umfasst Rebalancing-Maßnahmen oder allgemeine Portfolioumschichtungen, bei denen in der Monatsbetrachtung mehr als ein Prozent des Depotwertes bewegt wurden
⁶ Das im Betrachtungszeitraum bewegte Volumen in Prozent ergibt sich aus dem Verhältnis der Summe der durchgeführten Käufe und Verkäufe zum durchschnittlichen Depotwert