DPAM-Chef Peter De Coensel Geldpolitiker sollten sich zurückhalten

Der Cocktail aus zunehmenden geopolitischen Spannungen, einem Kriegsausbruch, überhitzten Volkswirtschaften und aggressiven Zentralbanken hat einen bitteren Nachgeschmack. Die Spannung auf den Märkten ist spürbar. Überlegungen zur Kapitalerhaltung überschatten das vorrangige Ziel der Kapitalrendite. Wenn alle vier Ereignisse gleichzeitig eintreten, liegt die Verantwortung bei den wichtigsten Zentralbanken.

Warum? Weil die ersten beiden Ereignisse von Natur aus in Bewegung sind und sich nur schwer vorhersagen lassen. Lösungen an dieser Stelle erfordern politisches Geschick. Außerdem ist die politische Elite somit gezwungen, große Ideen umzusetzen, die in der Schublade vor sich hindümpeln, aber nie die richtigen Katalysatoren erhalten haben, um sie ganz oben auf die Tagesordnung zu setzen. Jetzt ist politischer Wagemut gefragt. Wir werden uns mit dem Erfordernis des Mutes befassen.

Zunächst möchte ich auf die bevorstehende Änderung im Verhalten der Zentralbanken eingehen. Eine Veränderung hin zur Zurückhaltung. Die Überhitzung der Volkswirtschaften ist das Ergebnis einer Überdosis monetärer und fiskalischer Anreize, die in den letzten zwei Jahren angewendet wurden. Für das kommende Jahrzehnt ist mit anhaltender finanzieller Unterstützung zu rechnen. Dies bedeutet, dass die Zentralbanken verantwortungsvoll handeln müssen, um das Inflationsproblem zu bekämpfen, aber auch, um die Marktstabilität zu erhalten.

Die Zentralbanken sollten sich eingestehen, dass sie wenig Kontrolle über die Inflation haben, die aus einer langanhaltenden Angebotsunterbrechung resultiert. Dennoch sollten sie bei der bevorstehenden Normalisierung der Leitzinsen Zurückhaltung üben. Wie könnte eine solche Zurückhaltung aussehen? Während das Basisszenario Mitte Januar noch davon ausging, dass die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) die Zinsen im Laufe des Jahres 2022 drei- bis viermal anheben würde, sorgten die US-Inflationsdaten vom 10. Februar mit 7,5 Prozent im Jahresvergleich für Aufregung an den Märkten, und fast über Nacht wurde das Risikoszenario mit sieben Zinserhöhungen zum Basisszenario.

Mit der Veröffentlichung der PCE-Kerninflationszahlen am vergangenen Freitag, die bei 5,2 Prozent im Jahresvergleich lagen, könnte es zu einem weiteren Sinneswandel der Fed-Beamten kommen, da sie die Bühne für die Fed-Sitzung am 16. März vorbereiten. Sie werden Zurückhaltung predigen, indem sie sich auf eine Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte vorbereiten. Sie werden Zurückhaltung predigen, indem sie auf die Komplexität der Messung der wirtschaftlichen Auswirkungen als direkte Folge des Russland-Krieges hinweisen. Die Zurückhaltung dürfte auch die Nerven der Märkte beruhigen und die Volatilität abschwächen.

Solange dieser Krieg andauert, wird die Flucht in Staatsanleihen mit hoher Qualität anhalten. Die Renditen am längeren Ende der Renditekurven für Länder mit AAA-Rating werden angemessen verzinst, so dass sie auf dem derzeitigen Niveau verankert bleiben. Sollte sich der Krieg jedoch verschärfen und/oder auf andere Länder wie Georgien oder Moldawien ausdehnen, ist mit einem Rückgang der langfristigen Renditen zu rechnen.