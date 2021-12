Pioneer: Steinbeis geht, neues Team übernimmt

Peter Königbauer leitet das neue Team. Er ist Spezialist für quantitative Analysen und Rohstoffanlagen. Der Diplom-Betriebswirt verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche. Er verantwortet bei Pioneer unter anderem das Management des Commodity Alpha (WKN: A0NB5Z).Zukünftig gehören seinem Team die Fondsmanager Francesco Sandrini, Johannes Sienknecht, Alfred Grusch und Andreas Marcinkowski an. Sie alle werden ihre bisherigen Zuständigkeiten bei Pioneer behalten.In dieser Aufstellung wird das Team auch für den Pioneer Substanzwerte (WKN: 979200) zuständig sein, den bisher Markus Steinbeis managt. Steinbeis wird das Unternehmen im Frühjahr 2012 auf eigenen Wunsch verlassen. Sandrini übernimmt die Leitung des Fonds. In der Vergangenheit haben Königbauer und Sandrini bereits mit Steinbeis zusammengearbeitet.Senior-Portfoliomanager Königbauer (Foto links) verfügt über mehr als 20 Jahre Berufserfahrung in der Finanzbranche. Der Diplom-Betriebswirt verantwortet alle Commodity-Strategien. Zuvor war er in verschiedenen Positionen bei der HypoVereinsbank tätig unter anderem als Leiter des Derivatevertriebs. Er ist seit 2005 bei Pioneer.Sandrini (Foto rechts) verfügt über 13 Jahre Investmenterfahrung. Sein Schwerpunkt liegt in der Asset Allocation für verschiedene Risikoklassen, in Anleihen und Sachwerten. Der promovierte Finanzwissenschaftler ist seit 1998 für Pioneer tätig.Grusch ist Senior-Portfoliomanager und hat mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Investmentbranche. Er ist im Multi-Asset-Portfolio-Management für weltweit anlegende Aktienfonds zuständig – spezialisiert auf Rohstoffkonzerne und Edelmetalle. Der Investmentexperte arbeitet seit 1990 für Pioneer.Sienknecht ist Senior Portfoliomanager und verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Investmentbranche. Er stellt Multi-Asset-Portfolios zusammen. Der Diplom-Betriebswirt arbeitet seit 2006 für Pioneer.Marcinkowski ist Portfoliomanager und zuständig für quantitative Commodity-Strategien. Zuvor managte der Quant-Spezialist indexorientierte Aktienstrategien für institutionelle Kunden und war in der quantitativen Analyse tätig. Er kam 1997 zu Pioneer.