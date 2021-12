Postbank-Volkswirt: „Das Umfeld für Sparmaßnahmen ist günstig“

Kommt die Inflation zurück?Die Inflationsrate wird in den kommenden ein bis zwei Jahren in der Tendenz weiter steigen. 2011 dürfte in Deutschland und im Euroraum auch die kritische 2-Prozent-Marke geknackt werden. Haupttreiber der Preisentwicklung im Euroraum sind steigende Rohstoffpreise, Erhöhungen der Verbrauchssteuern und ein schwacher Euro.Panische Anleger flüchten in Gold. Machen diese Menschen einen Fehler?