Private Altersvorsorge Riester-Sparer haben „alles richtig gemacht“

„Der Staat garantiert, dass alle Riester-Inhaber ihr Geld ausgezahlt bekommen“, zitiert die „ Bild am Sonntag “ SPD-Politikerin Andrea Nahles. „Auch für die staatlichen Zulagen gibt es Vertrauensschutz, die zahlt der Staat weiterhin.“ Ihr Fazit: Wer eine Riester-Rente abgeschlossen habe, habe „alles richtig gemacht“.Dennoch fordert auch die Bundesarbeitsministerin eine Reform der Riester-Rente, deren Abwicklung beispielsweise der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) ins Spiel brachte . Die „Bild am Sonntag“ zitiert aktuell Norbert Blüm (CDU) mit dem vernichtenden Urteil: „Riester ist Pfusch, den man nicht reparieren kann.“Die Bundesregierung sollte Riester-Rente beenden und die staatliche Förderung stattdessen in die gesetzliche Rente einzahlen, so der Ex-Arbeitsminister weiter. Anlass zur Kritik bietet unter anderem die geringe Akzeptanz bei Niedriglöhnern. Daher will Nahles jetzt „neue Maßnahmen ergreifen, um die kapitalgedeckte Altersvorsorge zu verbreitern und attraktiver zu machen.“