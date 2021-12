Redaktion 07.09.2015

private banking kongress Hamburg 2015 Alle Bilder der Vorträge und Workshops

Was ist die neue Normalität am Rohstoffmarkt? Wie halten Private Banker ihre Kunden mit Anlagelösungen ‚über Wasser‘? Und wie kommen Anleger an hohe Ausschüttungen im Niedrigzinsumfeld? Die Vorträge auf dem private banking kongress 2015 boten den Zuhörern aufschlussreiche Erkenntnisse. Hier die Referenten und ihr Publikum im Bild.