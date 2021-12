Quirin Bank 18.03.2013 Lesedauer: 1 Minute

Quirin Bank: „Zypern weist den Weg aus der Euro-Krise“

Die Eurozone will Zypern retten, und erstmals will die Politik auch Bankanleger mit zur Kasse bitten. Philipp Dobbert, Volkswirt der Quirin Bank, findet die Idee gar nicht mal so schlecht, wie er in einem Gastbeitrag des Geldhauses erklärt.