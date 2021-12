Rangliste Diese Finanzvertriebe haben die treuesten Kunden

Das Analysehaus Servicevalue hat in Kooperation mit Deutschland Test bei 1.812 Unternehmen die Kundentreue gemessen und diese für insgesamt 196 Branchen ausgewertet.

Ausgezeichnete Kundentreue

Wie das Ranking für die Branche der Versicherer aussieht, erfahren Sie in unserer Bildstrecke. In dieser Kategorie zeichnet Servicevalue 14 Anbieter aufgrund ihrer überdurchschnittlichen Kundentreue ausgezeichnet. Unsere Bildstrecke listet die besten fünf Finanzvertriebe.

Die konkrete Fragestellung der Online-Befragung lautete: „Im Folgenden sehen Sie eine Liste von Unternehmen. In Klammern dahinter ist jeweils der Branchenbezug angegeben. Wenn Sie in den letzten 24 Monaten bei einem dieser Anbieter für die genannte Branche Kunde waren beziehungsweise noch sind, geben Sie bitte an, ob Sie sich für diesen Anbieter bei einem erneuten Kauf- oder Vertragsinteresse wieder entscheiden würden."

Die Antwortmöglichkeiten waren:

• „Ja, ich würde mich erneut für diesen Anbieter entscheiden“

• „Nein, ich würde mich nicht mehr für diesen Anbieter entscheiden“

• „Ich war dort in den letzten 24 Monaten nicht Kunde“ (nicht auswertungsrelevant)

Im Ergebnis erhält man laut Servicevalue den Anteil an aktuellen und ehemaligen Kunden (längstens zwei Jahre zurückliegend), bei denen es dem Anbieter gelungen ist, Kundentreue zu erzeugen. Anhand dessen erstellt Servicevalue ein Ranking der untersuchten Anbieter innerhalb der jeweiligen Branchen.