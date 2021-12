Robeco mit neuem Finanzchef

Der 50-Jährige tritt am 15. März die Nachfolge von Constant Korthout an, der im vergangenen Jahr zu Van Lanschot Bankiers wechselte Stegmann war zuvor Risikovorstand bei NIBC in Den Haag. Bis 2000 gehörte er dem Vorstand der Fortis Bank Nederland an. Von 1984 bis 2000 war er in unterschiedlichen Funktionen für die Bank Mees and Hope/MeesPierson/Fortis Bank Nederland tätig.Stegmanns Ernennung bedarf der Zustimmung durch die niederländische Aufsichtsbehörde.